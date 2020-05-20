Зеленський і голова Єврокомісії погодили кроки щодо виходу з карантину

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський провів переговори з Урсулою фон дер Ляйєн

Президент України Володимир Зеленський погодив кроки для виходу з карантину з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Сторони також обговорили відновлення повітряного сполучення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що основною темою розмови стала координація зусиль, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу в Україні та Європейському союзі, а також погодження кроків для поступового виходу з карантину.

Крім того, сторони обговорили співпрацю в галузі медицини, забезпечення "зелених коридорів" для безперешкодного руху товарів Європою, можливе відновлення авіасполучення, залучення України в ролі спостерігача в Комітет ЄС з питань охорони здоров'я.

Також Зеленський подякував за рішення розпочати чергову програму макрофінансової допомоги Україні об'ємом 1,2 млрд євро.

"Нам необхідна двостороння допомога з боку Європейського союзу для стабілізації економіки і державних фінансів. Ми готові до конструктивної співпраці з метою швидкого створення і реалізації цієї програми макрофінансової допомоги", - зазначив він.

Також повідомляється, що сторони домовилися про перерахування протягом наступних тижнів другого траншу попередньої програми допомоги обсягом 500 млн євро.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття кордону з країнами ЄС і Молдовою. Зокрема, очікується, що в найближчі дні почнуть працювати 66 пунктів пропуску, у тому числі для піших переходів. КПП на кордоні з Росією та Білоруссю залишаться закритими.

При цьому відновлення роботи громадського транспорту з 22 травня можливе тільки за певних умовах. Зокрема, транспорт запустять, якщо протягом тижня буде скорочення нових випадків COVID-19.

Автор: Іван Петров