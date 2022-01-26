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"Газпром" зробив крок до завершення сертифікації "Північного потоку-2"

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Середа 26 січня 2022 18:57
"Газпром" зробив крок до завершення сертифікації "Північного потоку-2" Фото: "Газпром" зробив крок до завершення сертифікації "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Оператор російського газопроводу "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG заснував німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH. Вона стане власником і оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу, розташованого в німецьких територіальних водах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Установа дочірньої структури є необхідною умовою для сертифікації відповідно до Закону про енергетичне господарство ФРН", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше в Берліні назвали причину такого рішення.

Крім того, Єврокомісія запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2".

Додамо, що заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що у разі нової агресії Росії проти України - запуск "Північного потоку-2" ускладниться.

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Північний потік-2
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