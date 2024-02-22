Лидеры G7 в годовщину вторжения пообещают новую помощь Украине, - Bloomberg

Лидеры стран "Большой семерки" на этой неделе постараются заверить Украину в том, что их поддержка не ослабнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно проекту заявления "Большая семерка" призовет Россию "полностью" и "безоговорочно вывести свои войска" из Украины и пообещает никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или в будущем на оккупированных территориях. Проект подлежит обсуждению и может измениться до его публикации.

Лидеры "Большой семерки" планируют провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским 24 февраля, в годовщину со дня вторжения России в Украину. В этом году война снова станет главным пунктом повестки дня "Большой семерки", а Италия будет председательствовать в группе перед саммитом лидеров в июне.

Союзники Киева пообещают увеличить свою военную помощь, а также возможности по производству и доставке оружия, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии и перспективой длительного тупика на фронте. Киев также сталкивается с неопределенностью в отношении поддержки со стороны своего самого важного союзника, США. Помощь в размере 60 млрд долларов по-прежнему находится в Конгрессе.

Тем временем, "Большая семерка" будет приветствовать недавно одобренный Европейским Союзом пакет помощи в размере 50 млрд евро и обязательство Японии предоставить Украине дополнительные 4,5 млрд долларов в этом году.

"Большая семерка" введет новые санкции против России и удвоит усилия по обеспечению ограничения цен на российскую нефть. Это также подорвет способность Кремля обходить торговые ограничения, особенно через третьи страны и компании. Союзники осудят Северную Корею за предоставление России баллистических ракет, призовут Иран прекратить оказывать Москве военную помощь и выразят обеспокоенность по поводу товаров, используемых в военных целях, поставляемых через Китай.

Последние санкции ЕС, одобренные на этой неделе, наложат ограничения на Северную Корею и впервые будут ограничивать экспорт компаний в Китае.

Замороженные активы

"Большая семерка" вновь подтвердит, что активы российского центрального банка будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не согласится возместить ущерб, который она нанесла Украине. Но заявление лишь отметит дискуссии о получении компенсации от России, поскольку страны по-прежнему расходятся во мнениях по поводу возможности их использования.

Великобритания и США подталкивают союзников по "Большой семерке" к полной конфискации активов центральных банков, причем Канада открыта для этой идеи. Европейские члены группы, особенно Франция и Германия, в настоящее время выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может нанести ущерб стабильности евро, а также создать опасный прецедент.

Другие пункты заявления

Заявление "Большой семерки" также подтвердит приверженность союзников плану Зеленского по справедливому миру в соответствии с такими принципами ООН, как территориальная целостность и суверенитет, а также еще раз отметит, что Кремль не достиг своих военных целей.

"Большая семерка" также будет стремиться к взаимодействию с "Большой двадцаткой", где многие ключевые страны так называемого Глобального юга, включая Бразилию и Индию, в основном сохраняют нейтралитет перед лицом российской агрессии.

Президент Владимир Путин не смог достичь своей цели по подчинению Украины, и россияне платят высокую цену за безрассудные действия его правительства, говорится в проекте заявления. Путин "истощил свои ресурсы для финансирования ненужной войны, разлучил русские семьи и унес сотни тысяч жизней россиян", - говорится в нем.