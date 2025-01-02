Зеленский о фронте: сделаем все, чтобы в январе стабилизировать

По его словам, сейчас у россиян есть определенное продвижение на востоке. Однако это связано с тем, что Россия сосредоточила там гораздо больше своих военных, чем на других направлениях.

Они давят на ребят, которые устали, и это факт. Сделаем все, чтобы по крайней мере в январе была стабилизация фронте. Это очень сложно. Если дойдет все то, что пообещали, есть графики, что-то в пути, если новая американская администрация будет поддерживать, а не наоборот. Этот пазл зависит от многих деталей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что стабилизировать ситуацию можно будет не только за счет оружия, но и за счет того контингента, который сейчас учится, и тех батальонов, которые вооружаются сейчас за рубежом.

"То есть мы где-то понимаем примерно, что в январе мы должны все это получить и согласно нашим путям стабилизации фронта должны наши военные это выполнить. Есть такая задача. посмотрим, но на это рассчитываем", - подчеркнул он.

Бои за Покровск

Ранее сообщалось, что на этом направлении сконцентрировано более 70 тысяч российских военных. Несмотря на это президент Владимир Зеленский заявлял о дополнительном усилении обороны на этом участке.

Также СМИ писали, что россияне могут готовить наступление на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на этом направлении.