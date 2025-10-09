Зеленский: Франция задержала подсанкционный танкер РФ благодаря украинской разведке

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября, передает корреспондент РБК-Украина .

Глава государства подчеркнул, что важно продолжать работу по санкциям и российскому флоту танкеров. Причем это касается не только доходов от нефти.

"Я специально вам принес показать один пример. Например, эта спецоперация, там где французы хлопнули танкер из российского теневого флота. Служба внешней разведки Украины передала информацию, что из Приморска начал свой путь танкер BORACAY. Танкер остановили", - проинформировал президент.

Он добавил, что в том танкере были спецслужащие Российской Федерации. Кроме того, капитаном был гражданин Китая. Таким образом, по словам Зеленского, работает теневой флот.

"Я думаю, что это обычная практика Российской Федерации. Танкер через три дня отпустили. Теневой флот - вот как это работает. Мало того, что его просто останавливают, проверяют, а капитана вызывают в суд, снимают его с борта. Это еще не значит, что дальше нефть не пойдет своим путем", - подчеркнул глава государства.

Зеленский проинформировал, что по данным Украины, соответствующих танкеров более 500 единиц. Он отметил, что их надо тотально останавливать и тогда это будет иметь большое влияние как на торговлю энергоресурсами, так и на безопасность в Европе.

"Потому что именно такие танкеры в том числе среди площадок для запуска россиянами дронов", - пояснил Зеленский.