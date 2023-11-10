Зеленский на форуме мира: нет нескольких "великих", которые могут решать за всех в мире

Зеленский сказал, что сейчас, в наше время, мир стоит на развилке, а локальные войны могут спровоцировать глобальный коллапс. Он подчеркнул, что страдания, которые испытывает та или иная нация, могут затянуть в пропасть соседние народы.

"Но мир не обречен на катастрофы и страдания. Мы способны совершить правильный поворот!", - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что именно сотрудничество и единство всех, кто действительно ценит мир, может предотвратить катастрофы и остановить страдания народов.

"В этом важна каждая нация! Об этом важно помнить. Нет нескольких «великих», которые якобы могут что-то решать за всех в мире. Все народы равны, и каждый народ заслуживает уважения", - подчеркнул он.

По словам президента, только такой подход может реализовать право каждого ребенка каждого народа на мир, в котором будет больше примеров достижения мира, чем истории его разрушения.

"Поэтому, когда я предлагал украинскую формулу мира, чтобы защитить наш народ и создать глобально значимый прецедент восстановления честного мира, я рассчитывал на глобальные усилия, на объединение мирового большинства, на сотрудничество, которое объединяет все континенты. И постепенно мы этого достигаем", - добавил Зеленский.

Глобальный саммит мира

Напомним, мы сообщали, что Глобальный саммит мира с участием лидеров ряда стран может состояться уже в начале 2024 года.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что война в Израиле сместила фокус ряда стран Ближнего Востока по украинской формуле мира и Глобальному саммиту мира.

В то же время журналисты уточняли, что проведение Глобального саммита мира в ближайшие месяцы маловероятно.

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