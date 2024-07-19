Зеленский о F-16: прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели

"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", - сказал он, отметив, что благодарен за то, что предоставлено Украине.

Но президент подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам сбить доминирование России в воздухе и разблокировать небо.

Ранее Зеленский говорил, что Украине необходимо минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.

"У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", - сказал Зеленский в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.