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Зеленский о F-16: прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели

Фото: F-16 (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Украина надеялась, что ее военные усилия будут активизированы прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками нынешним летом, но пока Украина их еще не увидела.

Об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", - сказал он, отметив, что благодарен за то, что предоставлено Украине.

Но президент подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам сбить доминирование России в воздухе и разблокировать небо.

Ранее Зеленский говорил, что Украине необходимо минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.

"У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", - сказал Зеленский в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Напомним, на днях министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что самолеты в Украину прибудут в ближайшее время .

Также Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в текущем году.

Глава фракции Слуга народа, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что украинские партнеры пообещали предоставить Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов .

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Война России против Украины