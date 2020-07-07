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Зеленський просить прискорити відкриття нового корпусу "Охматдиту"

Новини » Суспільство     Вівторок 07 липня 2020 оновлено 14:09
Зеленський просить прискорити відкриття нового корпусу "Охматдиту"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Відкриття перенесли на кінець липня у зв’язку з пандемією коронавірусу

Президент Володимир Зеленський просить прискорити відкриття нового корпусу дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Відкриття перенесли з 1 червня на кінець липня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На традиційній селекторній нараді з представниками уряду глава держави підкреслив, що зараз у країні достатньо стабілізували ситуацію й економічно, і у сфері охорони здоров'я.

"Було складно завершити все з розвитком коронавірусної пандемії. Але ми зараз достатньо стабілізували ситуацію й економічно, й у сфері охорони здоров’я. Тому треба пришвидшити відкриття для лікування українських дітей у найкращій нашій дитячій лікарні "Охматдит", - сказав президент.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що новий корпус лікарні відкриють наприкінці липня. Відзначалося, що там уже закінчили основні будівельні роботи.

Як писало РБК-Україна, 1 квітня в новому корпусі закінчили основні будівельні роботи, залишилося укомплектувати й під'єднати медичне обладнання.

Крім того, Національне антикорупційне бюро України повідомило трьом особам про підозру у розкраданні 30 млн гривень при будівництві нового корпусу "Охматдиту".

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