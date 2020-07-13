Зеленський ще не визначився з кандидатом на главу НБУ

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості призначення голови Національного банку до кінця поточного тижня. Однак, конкретних прізвищ глава держави поки не назвав.

Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуги Народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, Зеленський сьогодні був присутній на засіданні фракції, де, серед іншого, обговорювалися кадрові питання.

"Президент сказав, що дуже важливо цього тижня обов’язково призначити голову НБУ. Кандидатури він ще не озвучив, очікуємо найближчими днями", - повідомила Кравчук.

Вона додала, що голосування за нового главу НБУ може відбутися в цю п'ятницю, 17 липня, у форматі позачергового засідання.

Нагадаємо, колишній голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку 1 липня.

Президент Володимир Зеленський разом з керівництвом НБУ і учасниками фінансового ринку обговорили кандидатури нового голови Нацбанку.

За інформацією джерела РБК-Україна, Смолія може замінити глава правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.