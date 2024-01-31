Зеленский: энергосистема Украины сохранена, но этой зимой еще многое нужно пройти

Украине удалось сохранить энергосистему на фоне постоянных российских атак. Но нашей стране еще предстоит многое пройти этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что каждый день и каждую ночь российские террористы атакуют Украину ракетами и дронами. Значительную часть сбивают украинские силы противовоздушной обороны, но есть и много попаданий.

"Но уже 31 января. Принципиально другая, чем прошлой зимой, энергетическая ситуация. Система сохранена", - добавил Зеленский.

По его словам, украинцев обеспечивают энергией, а энергетические объекты обеспечивают защитой.

"Укрепляем наш воздушный щит. Еще предстоит многое пройти этой зимой, и российские террористические атаки еще будут, и россияне будут пытаться сломать нашу защиту. Осознаем угрозу", - добавил президент.

Он также поблагодарил всех украинских военных, которые каждый день и каждую ночь на боевых дежурствах защищают небо нашей страны.

Ракетные удары россиян

Напомним, российские оккупанты этой зимой продолжили попытки атаки на энергетические объекты Украины. Но враг не достиг цели - в стране не вводили аварийные отключения электроэнергии, как это было прошлой зимой.

Более детально о состоянии украинской энергосистемы можете узнать в материале РБК-Украина.