Зеленский об энергетическом перемирии: прямых договоренностей с РФ не было

Украина готова к деэскалационным шагам, и будет зеркально придерживаться энергетического перемирия, хотя напрямую в Абу-Даби оно не обсуждалось.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
"В Абу-Даби обсуждались различные вопросы, самые чувствительные. Также американская сторона отдельно говорила с нами. И американцы сказали, что хотят поднять вопрос деэскалации - с обеих сторон демонстрировать шаги по неиспользованию дальнобойных возможностей, чтобы обеспечить больше пространства для дипломатии", - заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что украинская переговорная группа позвонила, чтобы проконсультироваться, президент в ходе разговора подтвердил, что Украина будет придерживаться зеркального отношения относительно таких шагов.
"В любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам. Если не будет Россия бить по нам, мы не будем применять ответные шаги. Вот и все, и мы об этом принципе ранее уже тоже говорили. Это возможность, а не договоренность", - добавил глава государства.
Он также подчеркнул, что пока нет официальной договоренности о прекращении огня. По его словам, если сигнал американской стороны Россия услышала так же, как услышала Украина, то в результате будет какой-то результат, и его можно будет оценить.
"Нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было", - добавил Зеленский.
"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, - мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров - США. Мы всегда демонстрируем, что поддерживаем все рациональные американские инициативы, поддерживаем любые реальные инициативы по деэскалации и тому подобное", - отметил президент Украины.
Он также сообщил, что диалог в трехстороннем формате - это также путь к деэскалации, результат таких шагов - это другой вопрос.
"Это политика, которую мы выбрали чуть меньше года назад. Мы все реальные деэскалационные шаги поддерживаем, и последовательно это демонстрируем. Чтобы никто нас не смог обвинить, что мы тормозим процесс движения к миру. Но тогда были негативные ответы РФ, увидим, как теперь", - подытожил глава государства.
Напомним, вчера вечером, 30 января, президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о прекращении ударов по Украине. Позже президент Украины подтвердил информацию об энергетическом перемирии с РФ.