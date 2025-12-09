Зеленский об энергетическом перемирии: если россияне будут готовы, то и мы

Удары по энергетической инфраструктуре

Напомним, российские оккупанты регулярно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Из-за того, что в результате таких атак было повреждено большое количество энергообъектов, по всей стране каждый день действуют графики почасовых отключений света.

Еще в марте Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии. Но россияне его нарушали - они били по энергообъектам в прифронтовых территориях.

В частности, оккупанты спустя около 10 дней после начала такого перемирия нанесли удар по Херсону, тогда без света остались десятки тысяч людей.

Уже на следующий день враг атаковал объекты нефтегазовой промышленности в Полтаве.

Президент Владимир Зеленский после этого обратил внимание на одну из основных проблем такого формата прекращения огня - не было третьих сторон, которые наблюдали за выполнением договоренностей.

В октябре заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что вопрос энергетического перемирия с Россией нужно обсуждать сразу вместе с общим прекращением огня.