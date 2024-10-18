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Зеленский об экономическом бронировании: критерием должна быть не профессия

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине пока не разработали справедливую модель экономического бронирования от мобилизации. Критерием для этого не может быть профессия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое транслировали в эфире телемарафона.

Он отметил, что если экономическое бронирование и применять, то оно должно быть справедливым. Найти такую справедливость - задача Минэкономики и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. 

"Те модели, которые они показывали мне, они не совсем справедливы. Здесь сложно выбирать одну профессию, не выбирать другую. Остальные должны быть критерии. Критерием должна быть не профессия", - добавил Зеленский. 

При этом он уточнил, что в Украине уже определили перечень профессий, от которых зависит работа критической инфраструктуры и без которых не может выжить войско. Но другие профессии - это сложный вопрос, поскольку нелегко найти для этого баланс. 

"Военные опасаются, что будет недостаточно сил. Бизнес ставится по-другому... Поэтому мне кажется, здесь пока баланса нет - нельзя просто шашкой махать", - добавил глава государства. 

 

Экономическое бронирование

Напомним, в Украине разрабатывают идеи для внедрения экономического бронирования от мобилизации. Сейчас в этом вопросе наступила "пауза", но, по словам собеседников РБК-Украина, инициативу продолжат обсуждать в конце этого или в начале следующего года.

Одним из вариантов такого бронирования может быть ежемесячное продление в виде уплаты соответствующего уровня налогов.

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