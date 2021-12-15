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Зеленський їде в Брюссель для участі в саміті Східного партнерства

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Київ, Середа 15 грудня 2021 10:01
Зеленський їде в Брюссель для участі в саміті Східного партнерства Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський буде з робочим візитом у Брюсселі 15-16 грудня. Він візьме участь у саміті Східного партнерства.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

У саміті Східного партнерства також візьмуть участь:

  • президент Європейської ради Шарль Мішель,
  • президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,
  • лідери держав - членів Євросоюзу та країн Східного партнерства.

У межах візиту до Брюсселя Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав - членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Європейського Союзу та генеральним секретарем НАТО, зазначили в ОП.

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Володимир Зеленський
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