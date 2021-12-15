Зеленський їде в Брюссель для участі в саміті Східного партнерства
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський буде з робочим візитом у Брюсселі 15-16 грудня. Він візьме участь у саміті Східного партнерства.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.
У саміті Східного партнерства також візьмуть участь:
- президент Європейської ради Шарль Мішель,
- президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,
- лідери держав - членів Євросоюзу та країн Східного партнерства.
У межах візиту до Брюсселя Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав - членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Європейського Союзу та генеральним секретарем НАТО, зазначили в ОП.