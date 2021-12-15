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Зеленский едет в Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства

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Киев, Среда 15 декабря 2021 10:01
Зеленский едет в Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский будет с рабочим визитом в Брюсселе 15-16 декабря. Он примет участие в саммите Восточного партнерства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

В саммите Восточного партнерства примут участие:

  • президент Европейского совета Шарль Мишель,
  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,
  • лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.

В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств - членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и генеральным секретарем НАТО, отметили в ОП.

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