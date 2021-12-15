Зеленский едет в Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский будет с рабочим визитом в Брюсселе 15-16 декабря. Он примет участие в саммите Восточного партнерства.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
В саммите Восточного партнерства примут участие:
- президент Европейского совета Шарль Мишель,
- президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,
- лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.
В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств - членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и генеральным секретарем НАТО, отметили в ОП.