Зеленський та Дуда на зустрічі обговорять погрози з боку РФ

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч. Вони обговорять ситуацію з безпекою, а зокрема, загрози, що походять від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч заявив, що ситуація з безпекою стане предметом розмови Зеленського та Дуди на зустрічі, що відбудеться 20-21 січня у польському місті Вісла.
Попередня зустріч президентів України та Польщі відбулася 20 грудня 2021 року на заході України у місті Гута. Тоді вона пройшла у форматі Люблінського трикутника - за участю президента Литви Гітанаса Науседи.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Києва. Він буде в Україні вже завтра.