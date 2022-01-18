RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський та Дуда на зустрічі обговорять погрози з боку РФ

Автор: Іванна Шовкун

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч. Вони обговорять ситуацію з безпекою, а зокрема, загрози, що походять від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч заявив, що ситуація з безпекою стане предметом розмови Зеленського та Дуди на зустрічі, що відбудеться 20-21 січня у польському місті Вісла.

Попередня зустріч президентів України та Польщі відбулася 20 грудня 2021 року на заході України у місті Гута. Тоді вона пройшла у форматі Люблінського трикутника - за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Києва. Він буде в Україні вже завтра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей Дуда