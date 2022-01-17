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Зеленський та Дуда зустрінуться: названо терміни

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Варшава, Понеділок 17 січня 2022 12:00
Зеленський та Дуда зустрінуться: названо терміни Фото: президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч. Вони, зокрема, обговорять російську агресію.

Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

За його словами, останнім часом переговори з Росією проходили в різних форматах.

"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", - сказав він.

Він також додав, що після російсько-американських переговорів є запевнення від американських союзників, що "незалежно від того, що було вирішено, ми - як союзники - будемо інформовані на різних рівнях".

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Володимир Зеленський Анджей Дуда
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