Зеленський та Дуда зустрінуться: названо терміни
Фото: президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда (GettyImages)
Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч. Вони, зокрема, обговорять російську агресію.
Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.
За його словами, останнім часом переговори з Росією проходили в різних форматах.
"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", - сказав він.
Він також додав, що після російсько-американських переговорів є запевнення від американських союзників, що "незалежно від того, що було вирішено, ми - як союзники - будемо інформовані на різних рівнях".