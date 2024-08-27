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Зеленский о втором саммите мира: Украина подготовит план, а РФ присоединится, если будет желать

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина подготовит план ко второму саммиту мира. Если представители Российской Федерации (РФ) захотят, они будут иметь возможность посетить заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Форума "Украина 2024. Независимость".

По словам президента, участие России в саммите мира, является "желанием всех стран", которые считают, что таким образом удастся завершить войну. 

"Мы подготовим план и представители РФ, если захотят, они будут присутствовать, иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран", - заявил Зеленский. 

Саммит мира

В июне на территории Швейцарии прошел первый саммит мира, посвященный полномасштабной войне в Украине. В мероприятии приняли участие представители более 100 стран и международных организаций. После завершения заседания большинство участников подписали совместное коммюнике. Россию не приглашали на саммит, однако некоторые участники высказались за ее участие в будущих встречах.

Больше информации о том, каких успехов добилась Украина на этом саммите и что не удалось реализовать, можно прочесть в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский планирует разработать мирный план до конца 2024 года, который будет базироваться на реализации украинской формулы мира. Подробнее о планах Киева можно узнать по ссылке.

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Владимир ЗеленскийСаммит мира