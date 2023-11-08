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Зеленский поручил обеспечить готовность Украины к вступительным переговорам с ЕС

Киев, Среда 08 ноября 2023 18:21
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Зеленский поручил обеспечить готовность Украины к вступительным переговорам с ЕС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил властям подготовится к переговорам о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы в эфире телемарафона.

"Сегодня президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении (чтобы мы выполнили все, что нужно выполнить) и к самим переговорам о вступлении", - отметил Жовква.

Замглавы в качестве примера рассказал, что Еврокомиссия должна сделать скрининг национального законодательства Украины, чтобы выяснить, насколько оно соответствует требованиям Евросоюза. Этот процесс очень важен и нашей стране нужно начинать его уже сегодня.

"Мы задаем вопрос перед ЕК не ждать переговоров и провести этот скрининг. Здесь президент дал поручение Кабмину и другим институтам", - уточнил Жовква.

Отчет Еврокомиссии

Напомним, сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия обнародовала отчет насчет успехов Украины и других стран-претендентов на пути в Евросоюз.

В документе содержалась рекомендация открыть переговоры о вступлении Украины в блок.

Но для того, чтобы такие переговоры начались, необходимо согласие всех лидеров стран Евросоюза. Этот вопрос рассмотрят на саммите, который состоится 14 декабря.

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