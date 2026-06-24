Зеленский поручил военным "работать на опережение" по РФ

По словам главы государства, руководитель ГУР генерал-лейтенант Олег Иващенко доложил о результатах дальнобойных ударов по российским целям. Также украинская разведка получила внутренние документы РФ, демонстрирующие, как российское руководство оценивает последствия украинского давления.

"Это оценка самого оккупанта: наш план давления болезненно воспринимается российским руководством", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинским силам удалось поразить целый ряд важных объектов на территории России. В частности, вблизи Санкт-Петербурга было уничтожено большое количество боеприпасов Балтийского флота.

Кроме того, под удары оказались предприятия оборонной промышленности. Среди них – производство критически важных компонентов для ракет в Воронеже и завод в Чебоксарах, по которому, по словам президента, отработали ракеты "Фламинго".

Также Украина наносит удары по логистическим, нефтяным и газовым объектам. В частности, подтверждено поражение газовой инфраструктуры в Оренбургской области, расположенной более чем в 1200 км от линии фронта.

Отдельно Зеленский сообщил об успешных ударах по центрам связи российской армии, которые используются для координации атак против Украины.

На этом фоне президент поручил украинским силам действовать на опережение.

"Приказал нашей разведке и армии работать на опережение по тем объектам, которые россияне используют для масштабирования войны", - добавил он.

По словам Зеленского, следствием украинских ударов стала опрокидывание значительной части российской противовоздушной обороны для защиты Москвы, района Валдая и Керченского моста.

Президент утверждает, что только вокруг Москвы Россия сосредоточила сотни пусковых установок комплексов С-400, С-500 и Панцирь. Еще около 90 пусковых установок ПВО было переброшено в Валдай, где формируется отдельная дивизия противовоздушной обороны, чтобы "сохранять покой российского руководства".

В то же время в других регионах РФ, по словам президента, осталось всего по несколько пусковых установок.

"Такие приоритеты. Защищают свою власть, защищают источник этой войны", - подытожил Зеленский.