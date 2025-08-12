Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодых украинцев

Выезд мужчин за границу

Напомним, во время мобилизации и военного положения в Украине большинство мужчин с отсрочкой имеют возможность выезжать за границу, но не все категории.

Кроме мужчин до 18 лет и старше 60, за границу могут также выезжать большая часть тех, кто имеет право на отсрочку. При этом требования к документам для пересечения границы различаются.

В частности, право выезда имеют: мужчины с инвалидностью, те, кто сопровождает одного из родителей с первой или второй группой инвалидности, мужчины, имеющие на содержании трех несовершеннолетних детей, родители несовершеннолетних детей с инвалидностью, а также другие категории. Каждая из этих ситуаций имеет свои особенности по выезду и надо подготовить пакет документов.

Также выезжать за границу могут студенты украинских высших учебных заведений на один семестр по программам академической мобильности. Впрочем, это не все студенты: надо сначала пройти конкурс. Подробнее - в материале РБК-Украина.