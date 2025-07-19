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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский поручил Сибиге синхронизировать санкции ЕС против России с Украиной

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой МИД Андреем Сибигой. Одной из тем были санкции ЕС против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Зеленский поручил министру иностранных дел синхронизировать 18-й пакет санкций ЕС против России в украинской юрисдикции.

"Работаем также со странами Европы вне Евросоюза, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам", - отметил президент.

Также Сибига доложил Зеленскому о договоренностях с США, которые сейчас в работе.

"Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности, относительно дальнейших отношений с США", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский и Сибига обсудили ситуацию в приграничье между Россией и Грузией. Речь идет о гражданах Украины, которых фактически "выбрасывают" с российской территории без документов и предупреждения как Украины, так и грузинской стороны. В частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории.

Как сообщил президент, украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан домой.

Президент и глава МИД также говорили о назначении новых послов Украины в странах-партнерах.

 

Санкции ЕС против России

На днях Европейский Союз принял 18-й пакет санкций против России. Как известно, в новые ограничения попали 22 российских банка.

Также под санкциями оказались четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных.

По словам главы МИД Эстонии, ЕС уже начал работать над 19-м пакетом санкций против России.

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