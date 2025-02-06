Украинский президент Владимир Зеленский поручил разработать программу поддержки переселенцев. В частности уделить внимание помощи в получении жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"Встретился с президентом ЕБРР - она сейчас с визитом в Украине. Я благодарен за поддержку Украины - программы Европейского банка реконструкции и развития направлены на многие важные направления. И сегодня мы говорили с ЕБРР, в частности, о том, что надо поддерживать украинских переселенцев - внутренних наших переселенцев, всех, кто был вынужден уезжать из дома из-за войны, кто потерял дом", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что надо помочь людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома.
"Именно этот вопрос является наиболее важным для миллионов украинских переселенцев - свой дом. И у наших партнеров точно есть ресурс, чтобы помочь с этим", - сказал он.
Президент отметил, что уже поставил соответствующие задачи министру финансов Сергею Марченко и вице-премьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе.
"В течение двух недель должна быть четкая программа - программа поддержки внутренних переселенцев, эффективная и понятная людям", - подытожил глава Украины.
Напомним, что в частности в декабре этого года была запущена новая денежная помощь для переселенцев. Согласно ей некоторые категории украинцев могут получить единовременное денежное пособие на ребенка.
В то же время стоит заметить, что в Украине 1 декабря стартовала программа зимняя "еПоддержка". В рамках программы, которую ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, украинцы смогут получить тысячу гривен.
Деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и тому подобное. Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность.
Оформить "тысячу" можно через "Дію", а также офлайн на "Укрпочте" или в отделениях банков. Подать заявку можно до конца зимы, а использовать в течение года.
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