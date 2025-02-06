Зеленский поручил разработать программу поддержки переселенцев

"Встретился с президентом ЕБРР - она сейчас с визитом в Украине. Я благодарен за поддержку Украины - программы Европейского банка реконструкции и развития направлены на многие важные направления. И сегодня мы говорили с ЕБРР, в частности, о том, что надо поддерживать украинских переселенцев - внутренних наших переселенцев, всех, кто был вынужден уезжать из дома из-за войны, кто потерял дом", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что надо помочь людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома.

"Именно этот вопрос является наиболее важным для миллионов украинских переселенцев - свой дом. И у наших партнеров точно есть ресурс, чтобы помочь с этим", - сказал он.

Президент отметил, что уже поставил соответствующие задачи министру финансов Сергею Марченко и вице-премьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе.

"В течение двух недель должна быть четкая программа - программа поддержки внутренних переселенцев, эффективная и понятная людям", - подытожил глава Украины.