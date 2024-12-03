Новая денежная помощь: как переселенцам получить по 6,5 тысячи гривен на ребенка

Некоторые категории украинцев могут получить единоразовую денежную помощь на ребенка. Это касается и некоторых семей ВПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

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Детали программы

В этом году правительство ввело программу "Зимняя поддержка". В рамках проекта, в частности, предусмотрена единоразовая денежная помощь для семей с детьми в размере 6,5 тысячи гривен. Новая выплата получила название "Теплая зима".

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что программа должна помочь семьям приобрести для детей теплую одежду и обувь на зиму.

Выплата новой помощи будет произведена в течение декабря 2024 года.

Кто может получить выплаты

Минсоцполитики уже разработало постановление о выплате денежной помощи. Недавно Кабинет министров одобрил его.

Деньги смогут получить:

семьи с детьми, которые являются малообеспеченными;

семьи-ВПЛ с детьми, получающими выплаты на проживание;

лица с инвалидностью I группы с числа внутренне перемещенных лиц.

В Минсоцполитики отметили, что переселенцы получат помощь в размере 6,5 тысячи гривен на каждого ребенка до 18 лет.

Как получить помощь

В правительстве отмечали, что помощь получат более полумиллиона детей. В Министерстве социальной политики сообщили, что выплата будет начислена автоматически. То есть дополнительно не нужно подавать никаких заявлений.

"Благодаря цифровым обменам и информации, имеющейся в государственных реестрах, выплата будет назначена автоматически, а средства поступят на карточный счет получателя помощи", - говорится в сообщении.

Выплату начислят в декабре текущего года. Размер пособия не будет включаться в среднемесячный совокупный доход семьи, исчисляемый при оформлении других видов пособий (например, субсидии и выплат ВПЛ).