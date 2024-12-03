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Новая денежная помощь: как переселенцам получить по 6,5 тысячи гривен на ребенка

Киев, Вторник 03 декабря 2024 18:00
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Новая денежная помощь: как переселенцам получить по 6,5 тысячи гривен на ребенка Фото: переселенцы могут получить по 6,5 тысячи гривен на ребенка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые категории украинцев могут получить единоразовую денежную помощь на ребенка. Это касается и некоторых семей ВПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

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Детали программы

В этом году правительство ввело программу "Зимняя поддержка". В рамках проекта, в частности, предусмотрена единоразовая денежная помощь для семей с детьми в размере 6,5 тысячи гривен. Новая выплата получила название "Теплая зима".

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что программа должна помочь семьям приобрести для детей теплую одежду и обувь на зиму.

Выплата новой помощи будет произведена в течение декабря 2024 года.

Кто может получить выплаты

Минсоцполитики уже разработало постановление о выплате денежной помощи. Недавно Кабинет министров одобрил его.

Деньги смогут получить:

  • семьи с детьми, которые являются малообеспеченными;
  • семьи-ВПЛ с детьми, получающими выплаты на проживание;
  • лица с инвалидностью I группы с числа внутренне перемещенных лиц.

В Минсоцполитики отметили, что переселенцы получат помощь в размере 6,5 тысячи гривен на каждого ребенка до 18 лет.

Как получить помощь

В правительстве отмечали, что помощь получат более полумиллиона детей. В Министерстве социальной политики сообщили, что выплата будет начислена автоматически. То есть дополнительно не нужно подавать никаких заявлений.

"Благодаря цифровым обменам и информации, имеющейся в государственных реестрах, выплата будет назначена автоматически, а средства поступят на карточный счет получателя помощи", - говорится в сообщении.

Выплату начислят в декабре текущего года. Размер пособия не будет включаться в среднемесячный совокупный доход семьи, исчисляемый при оформлении других видов пособий (например, субсидии и выплат ВПЛ).

"Тысяча Зеленского"

Напомним, в Украине 1 декабря стартовала программа зимняя "єПідтримка". В рамках программы, ранее анонсированной президентом Владимиром Зеленским, украинцы смогут получить тысячу гривен.

Деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и т.д. Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность.

Оформить "президентскую тысячу" можно через "Дію", а также офлайн на "Укрпочте" или в отделениях банков. Подать заявку можно до конца зимы, а использовать в течение года.

"Укрпочта" объяснила, что деньги не будут выдавать на руки. Их нужно сразу потратить.

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Министерство социальной политики Выплаты на ребенка Выплаты Социальная помощь
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