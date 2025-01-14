Зеленский поручил объяснить перевод в Воздушных силах и сохранить ключевых специалистов

Что предшествовало

Сегодня сержант Виталий "Барт" Горжевский, который служит в 114 бригаде Воздушных сил ВСУ, на своей странице в Facebook опубликовал обращение от имени авиатехников и обслуживающего персонала Воздушных сил ВСУ. В обращении он сообщил о массовых случаях перевода специалистов в пехоту.

"Мы, авиационно-технический персонал Воздушных Сил ВСУ, уже более десяти лет выполняем свою ответственную миссию на истребителях МиГ-29. С 2014 года мы готовим и обслуживаем самолеты, обеспечивая боевые вылеты в самых сложных условиях: как днем, так и ночью, защищая нашу Родину от врага", - говорится в обращении военных.

По его данным, ранее в пехоту уже перевели 250 специалистов, а сейчас планируют перевести еще 218. Однако от кого из руководства поступила эта телеграмма - не уточняется.

Реакция Зеленского

Во время вечернего обращения Зеленский сообщил, что имел отдельный разговор с и.о. командующего Анатолием Кривоножко.

"Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений относительно переводов. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач - нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", - сказал Зеленский.

Напомним, что на ситуацию также отреагировал и Генштаб ВСУ. Там заверили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы, которые обслуживают самолеты, не переводят. Но отдельные категории личного состава ВС проходят подготовку в учебных центрах и их отправляют на усиление Сухопутных, Десантно-штурмовых войск и тому подобное. Это связано с тем, что на многих участках не хватает пехоты.