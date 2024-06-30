Ветераны могут бесплатно получить средства реабилитации: что для этого нужно

Лица с инвалидностью, военнослужащие, ветераны военной службы и правоохранительных органов и некоторые другие категории населения могут бесплатно получить средства реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский ветеранский фонд .

В рамках программы предусмотрено получение протезно-ортопедических изделий, в том числе обуви, средств для самообслуживания и ухода, вспомогательных средств для передвижения и тому подобное.

Чтобы получить вспомогательные средства реабилитации, необходимо предоставить удостоверение личности, заключение комиссии (медико-социальной экспертной комиссии, врачебно-консультативной или военно-врачебной в зависимости от категории лица), индивидуальную программу реабилитации и другие подтверждающие документы.

Где можно подать заявку

Также можно приобрести средства согласно медицинским показаниям самостоятельно с последующей компенсацией стоимости в соответствии с предельными ценами, утвержденными Минсоцполитики.

Заявку об обеспечении средствами реабилитации или выплату компенсации можно подать через органы социальной защиты населения, ЦНАП или электронный кабинет лица.

Дополнительную информацию можно получить по номеру: 0 800 332 029.