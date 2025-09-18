Зеленский поручил подготовить ежегодное послание президентa в Раду

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить проект ежегодного послания в Верховную Раду о состоянии страны и определил рабочую группу, которая должна завершить документ до 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Президента Украины.

В среду, 17 сентября, Владимир Зеленский подписал распоряжение №115/2025-рп о подготовке ежегодного послания президента Украины парламенту. В документе речь идет о необходимости представить Верховной Раде отчет о внутреннем и внешнем положении государства.

Для выполнения задачи была создана рабочая группа, которую возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Его заместителем назначен директор Национального института стратегических исследований Александр Боголов. На него возложено методическое и научное сопровождение процесса разработки проекта.

В состав группы вошли заместители главы ОП Ирина Верещук, Игорь Жовква, Елена Ковальская, Виктор Никита, Ирина Мудрая, Павел Палиса и Олег Татаров. Кроме того, в перечень участников включен руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый.

Согласно распоряжению, в течение месяца группа должна определить структуру будущего документа и график его подготовки. Помимо этого, ей предстоит разработать содержание материалов, которые станут основой президентского послания.

Окончательный проект необходимо подготовить и передать на рассмотрение не позднее 1 декабря. В ближайшие недели команда президента будет работать над системным документом, который традиционно отражает ключевые приоритеты внутренней и внешней политики Украины.