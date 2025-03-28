Зеленский отреагировал на заявление Путина о выборах и "временном управлении" в Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о возможности "временного управления" в Украине и легитимности украинской власти.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский заявил во время брифинга.

По словам Зеленского, реакция международного сообщества на такие высказывания была однозначной.

"Официально Белый дом уже отреагировал на это, опроверг это даже как идею, говоря, что у нас легитимная власть и я законоизбранный президент, у нас избирает народ согласно нашей Конституции", - подчеркнул Зеленский.

Такую же позицию, по его словам, выразили и европейские партнеры, которые не только подтвердили легитимность украинской власти, но и отметили, что "Путин является военным преступником".

Зеленский также отметил, что заявления Путина являются очередной попыткой оттянуть завершение войны.

"Вопрос не в том, кто легитимен. Он постоянно находит ту или иную причину, чтобы не заканчивать войну", - пояснил президент.

По его мнению, российский лидер боится переговоров с Украиной и лично с ним.

"Он показывает, что для него Украина не является субъектом. Хотя я считаю, что проблемы глубже, аргументов в переговорах с украинской стороной у него нет. Он действительно преступник, напал на нас, его армия действительно оккупанты, находятся они на нашей территории незаконно. Все, что он делает, - оттягивает любой процесс переговоров и возможности шагов к окончанию войны. Поэтому мы говорим, что давления мало на него.", - подытожил Зеленский.

Заявление Путина

На днях российский диктатор Владимир Путин снова повторил свои выдумки о том, что правительство Украины является "нелегитимным".

Более того, Путин захотел, чтобы в Украине было установлено "временное управление" под эгидой ООН, США и европейских стран. Это якобы позволило бы провести выборы и "привести к власти дееспособное правительство" Украины.