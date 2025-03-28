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В ЕС считают, что Украина сама должна решать, когда проводить выборы

Пятница 28 марта 2025 20:26
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В ЕС считают, что Украина сама должна решать, когда проводить выборы Фото: спикер Европейской комиссии Паула Пиньо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина сама должна решать, когда проводить выборы. Президент Владимир Зеленский был легитимно и демократически избран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга.

По ее словам, никто не должен предлагать выборы Украине.

"Владимир Зеленский был легитимно избран, демократически избран, и пока украинский народ не попросит о выборах, никто другой не должен предлагать их", - отметила Пиньо.

В свою очередь спикер Еврокомиссии Анита Гиппер заявила, что Европейский Союз концентрируется на достижении устойчивого мира и завершении войны России против Украины, а не на выборах в Украине.

"Путин - преступник, и его разыскивают за военные преступления, и мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает за пропаганду", - подчеркнула она.

Заявление Путина о выборах в Украине

Напомним, вчера, 27 марта, российский диктатор Владимир Путин, в очередной раз заявил, что правительство Украины является "нелегитимным".

Он хочет, чтобы в Украине было установлено "временное управление" под эгидой ООН, США и европейских стран, чтобы провести выборы и "привести к власти дееспособное правительство".

В ответ спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предложил ввести временное управление уже в России. И начать его с Воркуты, которая находится в разрухе.

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