Зеленский поручил проработать выезд студентов за границу, но не всех
Президент Украины Владимир Зеленский поручил облегчить выезд за границу студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента и министра образования Украины Оксена Лисового в Facebook.
По информации ведомства, Зеленский сегодня, 17 ноября, провел встречу со студентами. У президента поинтересовались, можно ли облегчить выезд учащихся за границу с целью обучения и стажировки.
Глава государства в ответ акцентировал внимание, что в вопросе выезда за границу необходимо избежать факторы, которые могут создать психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими. Поэтому в этом вопросе необходимо справедливое решение.
"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, необходимых Украине... Я считаю, что Министерство (образования и науки - ред.) должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", - подчеркнул Зеленский.
В свою очередь министр образования Оксен Лисовой уже отметил, что его ведомство начнет поиск решения проблемы выезда за границу студентов немобилизационного возраста.
Мобилизационный возраст в Украине
Напомним, предельный возраст призыва украинцев на военную службу сейчас составляет от 27 до 60 лет.
Верховная рада в этом году приняла закон, который снижает нижнюю планку до 25 лет. Но уже более пяти месяцев его не утверждает президент Владимир Зеленский.
При этом студенты в Украине получают отсрочку от мобилизации. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
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