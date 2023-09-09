Зеленский поручил обновить систему профессиональных праздников

В Украине обновят систему профессиональных праздников и дней памяти в Украине. Ведь сейчас нередко бывает, что профессиональный праздник проходит в день траура или день памяти.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Зеленский отметил, что уже много лет во вторую субботу сентября в Украине отмечают одновременно День физической культуры и спорта и День украинского кино.

"И подобных совпадений в нашем календаре слишком много. День юриста и День художника. День строителя и День работников ветеринарной медицины. Есть совпадения профессиональных дней и дней памяти. В частности, в следующем году, в мае, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки. Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что некоторые профессиональные сообщества до сих пор отмечают свой день по советским лекалам. В то же время, как некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в официальном календаре.

"Собственно, я поручил правительству Украины соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее справедливо и логично", - добавил президент.

Напомним, что во время видеообращения глава государства также заявил, что российские оккупанты готовятся снова наносить удары в течение зимы, однако Украина должна выстоять.

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