Зеленский упрекнул нардепов за постоянные командировки: половина Рады сейчас в США

Глава государства отметил, что хотел бы, "чтобы ветви власти в Украине были на работе".

"Я постоянно выгляжу человеком, который не дает нашим парламентариям жить в постоянной командировке. Сегодня у нас в Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не в Харьковской области, не в Запорожье, не в Сумах", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что проблема не в визите в США, а “в постоянных командировках нардепов, которые должны вместо этого работать на людей”.

При этом, по словам президента, речь не о всех народных депутатах.

Также Зеленский добавил, что он "очень доволен работой парламента, но он, к сожалению, работает не каждый день".