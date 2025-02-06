RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Зеленский упрекнул нардепов за постоянные командировки: половина Рады сейчас в США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Некоторые народные депутаты регулярно отправляются в зарубежные командировки. В частности, сейчас половина Рады находится на Молитвенном завтраке в США.

Об этом во время общения с представителями СМИ с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Глава государства отметил, что хотел бы, "чтобы ветви власти в Украине были на работе". 

"Я постоянно выгляжу человеком, который не дает нашим парламентариям жить в постоянной командировке. Сегодня у нас в Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не в Харьковской области, не в Запорожье, не в Сумах", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что проблема не в визите в США, а “в постоянных командировках нардепов, которые должны вместо этого работать на людей”. 

При этом, по словам президента, речь не о всех народных депутатах. 

Также Зеленский добавил, что он "очень доволен работой парламента, но он, к сожалению, работает не каждый день". 

Усложнение командировок чиновникам

Напомним, ранее глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко заявлял о том, что представителям органов местного самоуправления и работникам КГГА могут усложнить командировки за границу.

В частности, для командировок могут сделать обязательным согласование Совета обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВерховная рада