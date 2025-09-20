Зеленский допустил, что финального договора об окончании войны может не быть

У Зеленского спросили, обсуждается ли "корейский" сценарий завершения войны и может ли быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет другую историю, чем Южная и Северная Кореи. По его словам, разговоры о том или ином сценарии - риторические. Речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора.

"Вот что имели в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности - почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят - например, президент Франции Макрон, - что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности", - отметил он.

Зеленский убежден, что гарантии безопасности нужны раньше, чем будет вероятный договор об окончании войны.

"Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, - то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление", - добавил президент.