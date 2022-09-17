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Зеленський допустив повернення Криму дипломатичним шляхом

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Київ, Субота 17 вересня 2022 23:10
Зеленський допустив повернення Криму дипломатичним шляхом Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна може повернути тимчасово окупований Крим не лише військовим шляхом, а й за допомогою діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Reuters.

Журналіст запитав Зеленського, чи може Україна повернути Крим до свого складу.

"Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом", - наголосив президент.

За його словами, більшість українців підтримали б дипломатичне рішення цього питання.

При цьому він зазначив, що не може назвати коло осіб, які обговорюватимуть повернення Криму, і коли можуть розпочатись переговори.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв , що Україна має план і вона обов'язково повернеться до Криму.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони України Олексія Резнікова , Україна планує повернути Крим за допомогою західної зброї.

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