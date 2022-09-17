Зеленський допустив повернення Криму дипломатичним шляхом

Україна може повернути тимчасово окупований Крим не лише військовим шляхом, а й за допомогою діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Reuters.

Журналіст запитав Зеленського, чи може Україна повернути Крим до свого складу.

"Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом", - наголосив президент.

За його словами, більшість українців підтримали б дипломатичне рішення цього питання.

При цьому він зазначив, що не може назвати коло осіб, які обговорюватимуть повернення Криму, і коли можуть розпочатись переговори.