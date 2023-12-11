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Зеленский о помощи Украине от США: мы поборем эту паузу

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украине удастся побороть паузу в помощи от Соединенных Штатов Америки, которая вызвана разногласиями в Конгрессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью латиноамериканским СМИ.

У главы украинского государства поинтересовались, расстроен ли он тем, что США могут предоставлять Украине меньше помощи. 

"Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу, поэтому нужно взять себя в руки и идти дальше", - подчеркнул Зеленский. 

Президент напомнил, что у него запланирован ряд встреч в США в ближайшие дни, в том числе с президентом Джо Байденом. 

"И мы будем работать, чтобы побороть эту паузу в помощи от США Украине. Мы это поборем и не только это. Мы все поборем", - подчеркнул Зеленский. 

Новое финансирование помощи Украине

Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Средства предусматривают более 60 млрд долларов нового финансирования помощи Украине. 

На прошлой неделе эту инициативу начали рассматривать в Конгрессе. В Сенате ее не поддержали, поскольку все республиканцы выступили против. Они требуют, чтобы Белый дом учел в законопроекте их предложения насчет усиления безопасности границ.

Сейчас демократы пытаются договориться с республиканцами по этому вопросу. 

Уже сегодня, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит США, где встретится с Джо Байденом. Также он выступит перед американскими сенаторами. 

Более детально о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина

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