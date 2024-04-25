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Зеленский о помощи США: важна не только скорость, но и получение необходимого

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В помощи от Соединенных Штатов Америки (США) важна не только оперативность оказания поддержки, но и получение того, что необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Fox News.

Как можно скорее, как только возможно. Как можно скорее, или нас отодвинут. И это правда. Наши люди об этом знают, и американцы должны об этом знать. Сейчас это трудно, это период, полный вызовов для нас. То речь не только о том, чтобы получить помощь быстрее, но и о получении того, что нам нужно", - пояснил президент. 

Помощь от США

В течение длительного времени США не могли согласовать законопроект о национальной безопасности, который также включал помощь Украине. В Палате представителей велись дискуссии вокруг границы с Мексикой, в связи с чем документ "застрял".

Только недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон инициировал 4 документа, которые предлагали оказание поддержки союзникам Штатов отдельно. Речь шла о Киеве, Тайбэе и Тель-Авиве.

Уже 20 апреля нижняя палата Конгресса все же проголосовала за помощь Украине, а 24 числа документ был рассмотрен Сенатом. В частности, в тот же день его подписал глава Белого дома Джо Байден.

Как отмечал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, из-за задержки одобрения помощи Украина потеряла часть территорий на востоке страны, в том числе и Авдеевку.

Подробнее о том, на что будут потрачены средства по поддержке Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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