Зеленский о помощи США: важна не только скорость, но и получение необходимого

Помощь от США

В течение длительного времени США не могли согласовать законопроект о национальной безопасности, который также включал помощь Украине. В Палате представителей велись дискуссии вокруг границы с Мексикой, в связи с чем документ "застрял".

Только недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон инициировал 4 документа, которые предлагали оказание поддержки союзникам Штатов отдельно. Речь шла о Киеве, Тайбэе и Тель-Авиве.

Уже 20 апреля нижняя палата Конгресса все же проголосовала за помощь Украине, а 24 числа документ был рассмотрен Сенатом. В частности, в тот же день его подписал глава Белого дома Джо Байден.

Как отмечал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, из-за задержки одобрения помощи Украина потеряла часть территорий на востоке страны, в том числе и Авдеевку.

Подробнее о том, на что будут потрачены средства по поддержке Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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