Зеленський на Донбасі перевірив реконструкцію маріупольської школи

Загальноосвітня школа, де навчаються понад 900 дітей, була збудована у 1963 році й давно не відповідала нормам сучасного освітнього простору.

В ході ремонту за президентською програмою повністю замінили системи опалення, інженерні та електричні мережі, утеплили фасад. Врахували потреби дітей з інвалідністю: в рамках ініціативи Олени Зеленської "Без бар’єрів" у школі встановили спеціальний підйомник для пересування сходами, пандуси і відповідно обладнані санвузли.

Крім того, оновили обладнання їдальні та шкільних класів, провели загальний ремонт і облаштували територію. Тепер у школі є нове футбольне поле зі штучним покриттям, бігові доріжки, майданчики для баскетболу, волейболу і занять на тренажерах.

"Класна школа. Діти хочуть навчатися в ній. Відчувається, що це сучасний простір для отримання знань. Тут є всі умови для того, щоб займатися різними видами активності. У місті має з’являтися дедалі більше таких шкіл", - прокоментував президент Володимир Зеленський.

Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, наразі в області за президентською програмою "Велике будівництво" ведуть реконструкцію 11 шкіл, 8 дитячих садків, 6 медзакладів, 3 культурних і 3 спортивних об’єктів, а також ремонтують понад 60 км доріг і 3 мости.