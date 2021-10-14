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Зеленський відвідав передову на Донбасі. Вручив цінні подарунки військовим

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Донбас, Четвер 14 жовтня 2021 20:45
Зеленський відвідав передову на Донбасі. Вручив цінні подарунки військовим Фото: президент України Володимир Зеленський відвідав передову на Донбасі (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Глава держави поспілкувався з військовими і вручив їм цінні подарунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як розповіли в ОП, президент заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці. Глава держави також ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці.

Зеленський також поспілкувався з військовими та оглянув умови несення служби. Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки та подивився дитячі малюнки, які надсилають українським захисникам.

"Спасибі за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!"- сказав глава держави.

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