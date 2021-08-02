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У Краматорську стартувало будівництво нової багатопрофільної лікарні, - Тимошенко

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 12:22
У Краматорську стартувало будівництво нової багатопрофільної лікарні, - Тимошенко Фото: в Краматорську почали зведення багатопрофільної лікарні (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У Краматорську Донецької області в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" "з нуля" почалося будівництво обласної багатопрофільної лікарні III рівня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка.

"По суті, це буде ціле медичне містечко. Лікарня у Краматорську стане своєрідним хабом, який поєднає діагностику, медичну допомогу та науку", - пише Тимошенко.

За даними заступника голови ОП, більшість видів спеціалізованої медичної допомоги, які будуть надаватися у медмістечку, раніше були недоступні в області або потребували значного розширення.

Зокрема, мова йде про кардіохірургію, судинну хірургію, гематологію, проктологію, торакальну хірургію, урологію, політравму та багато іншого.

Відзначається також, що на базі стаціонарних відділень будуть розміщені клінічні кафедри Донецького національного медуніверситету, а послуги лікарня надаватиме жителям не лише Донецької, але й Луганської та Харківської областей. Очікується, що за зміну консультативно-діагностичний підрозділ зможе обслуговувати 600 пацієнтів.

Заступник голови ОП відзначає також, що наразі Донецька область є лідером за кількістю проєктів, що реалізуються в ході "Великого будівництва".

У Краматорську "з нуля" стартувало будівництво сучасної обласної багатопрофільної лікарні ІІІ рівня. По суті, це буде...

Posted by Kirill Timoshenko on Friday, July 30, 2021

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв, що за 500 днів дії програми "Велике будівництво" в Україні вже було реалізовано 575 інфраструктурних проєктів, без урахування будівництва та ремонту доріг. Ще 959 об'єктів перебувають у стадії реалізації.

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