Зеленський: у Донбасу не має бути особливого статусу

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає, що у окупованого Донбасу не має бути особливого статусу. Про це Зеленський розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у окупованих на сьогодні районів Донецької та Луганської областей не має бути жодного особливого статусу. Крім того, він виключає прийняття закону, який би гарантував амністію для бойовиків.

"Я вважаю, що це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, можливо, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей в стан, що вони потрібні Україні так само, як Україна потрібна їм, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків. Багато всього", - зауважив Зеленський.

На його думку, жителів окупованого Донбасу і решти України розділяє інформаційна стіна.

"Те, що наші політики говорять: побудувати стіну і так далі. Її збудували, але не з цегли. Її збудували ще гірше. Стіни начебто немає, але вона інформаційно страшна. Ці люди на тих територіях, які не отримують пенсії... І те, що ми з ними не говоримо - це найстрашніше", - підкреслив Зеленський.

Кандидат зазначив, що цьому допомогла б одна з ініціатив його команди, яка полягає у створення російськомовного європейського медіа-порталу для правдивого висвітлення подій в Україні.

"Пустити цей імпульс, простягнути їм руку допомоги, сказати: ми на вас чекаємо, дивіться, ви зараз в заручниках. Ось, що треба говорити. Це наші заручники там", - додав він.

Нагадаємо, раніше в штабі Зеленського заявили, що в разі перемоги на виборах президента України прямі переговори з окупантами в Донецьку і Луганську не плануються.

"Ми такі переговори, звичайно, не ведемо. Вести переговори або тиснути треба на тих, хто може приймати рішення. Так звані адміністрації "ДНР" і "ЛНР" не є суб'єктами переговорного процесу, а лише об'єктами. Адже всі ключові рішення приймаються в РФ", - зазначив спікер його штабу Дмитро Разумков.

Крім того, за його словами, Зеленський спробує об'єднати три вектора для повернення окупованих територій. Мова йде про залучення США, Великобританії, а також про продовження нормандського і мінського форматів.