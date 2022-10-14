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Зеленский договорился с принцем Саудовской Аравии сотрудничать в освобождении пленных

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели телефонный разговор. В ходе обсуждений они договорились о сотрудничестве в вопросе освобождения украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины, резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН. Договорились о взаимодействии в освобождении украинских военнопленных. Договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине", - написал президент по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что при посредничестве принца Саудовской Аравии удалось освободить из российского плена десять иностранных бойцов ВСУ.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал Мухаммеда бин Салмана полностью отказаться от сотрудничества с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Владимир ЗеленскийСаудовская АравияВойна России против Украины