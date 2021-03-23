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Україна знову ввела безвіз для туристів з Китаю

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 21:39
Україна знову ввела безвіз для туристів з Китаю Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою. Безвізовий режим буде діяти з 1 квітня по 30 вересня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Рішення прийнято з метою розвитку дружніх відносин між Україною і Китаєм, а також для активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму.

"Згідно з документом... з 1 квітня по 30 вересня 2021 року вводиться безвізовий в'їзд в Україну і транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів повинен забезпечити відповідні заходи та прийняти необхідні рішення.

Зазначимо, що безввз для громадян Китаю Володимир Зеленський вже вводив минулого року. Однак безвізовий режим діяв до 31 січня 2021 року.

Крім того, в МЗС заявляли, що надання безвізового режиму в'їзду в Україну жителям Китаю не вплине на відносини з іншими країнами. Введення безвіза для громадян є суверенним правом.

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