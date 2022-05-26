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Зеленський домовився з канцлером Австрії про лікування українських військових

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Австрія візьме на лікування українських військових, які отримали поранення в бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час свого звернення.

Зеленський розповів, що провів розмову з канцлером Австрії Карлом Нехаммером і поінформував його про ситуацію на Донбасі та інших районах бойових дій.

"Подякував за підтримку. Домовився, що Австрія візьме на лікування наших поранених військових", - заявив глава держави.

Крім того, лідери країн обговорили взаємодію в європейській інтеграції України.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув Кремлю "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища, які знаходяться в Зальцбурзі.

Раніше Австрія заморозила чверть мільярда євро олігархів Російської Федерації.

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