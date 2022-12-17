Зеленский о ядерных угрозах Путина: доказательство слабости президента РФ

Он отметил, что только "больной человек" может пойти на такие шаги, как угрожать применить ядерное оружие.

"Возможное обращение к применению ядерного оружия - это доказательство слабости, доказательство некой неполноценности человека, допускающего такого рода угрозы. Есть только больные, абсолютно больные люди, которые позволяют себе такой шаг", - заявил президент.

Путин думает только о личных интересах, добавил Зеленский.

"У него нет прямолинейного подхода к делу, это всегда обходной путь, у него в голове искаженная реальность. Он думает только о своей выгоде и своих личных интересах. Он даже не думает об интересах своей страны, ему нет дела до россиян, которыми он правит, как рабами", - сказал Зеленский.

Напомним, в декабре Путин вернулся к угрозам применения ядерного оружия против Украины.

В сентябре Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

Угроза ядерного удара России по Украине пока низкая. Даже если россияне отважатся на такой шаг, украинцы не перестанут бороться за победу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.