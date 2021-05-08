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Зеленський: День пам'яті та примирення в Україні відзначають не на заміну 9 травня

Автор: РБК-Україна

День пам'яті і примирення в Україні відзначають не для того, щоб замінити 9 травня. Це потрібно, щоб не забувати історію та зрозуміти її повніше.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 8 травня.

"Коли говоримо "ніколи знову", маємо на увазі передусім дуже конкретне "ніколи не забути". Тому й відзначається в багатьох країнах цей День – пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що "нацизм був абсолютним злом", і будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, "заслуговує лише на засудження".

"Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму.
Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", - наголосив Зеленський.

Раніше правоохоронці нагадали, що в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні - День пам'яті і примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні з Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - в 76-ту річницю перемоги над нацизмом.

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Новини України 9 МаяВолодимир Зеленський