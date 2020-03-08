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Зеленський про справу МН17: вірю, що справедливість буде встановлена

Новини » Політика     08.03.2020 - 21:20
Зеленський про справу МН17: вірю, що справедливість буде встановлена
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сподівається, що на суді у справі МН17 буде встановлена справедливість і винні понесуть відповідальність

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що на суді у справі катастрофи малайзійського Боїнга рейсу МН17 над Донбасом у 2014 році буде встановлена ​​справедливість і винні понесуть відповідальність. Про це глава держави написав у Twitter.

"Спільно з партнерами з Австралії, Бельгії, Малайзії і Нідерландів українські фахівці провели висококласну роботу по збору доказів у справі МН17. 9 березня розпочнеться розгляд справи в суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлена ​​і винні понесуть відповідальність за загибель 298 осіб", - написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Амстердамі затвердили главу міжнародної слідчої групи від України. Так, заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов очолив міжнародну слідчу групи від України у справі MH17.

Міжнародна спільна слідча група у справі MH17 в оновленому складі 8 березня провела перше засідання. Сьогодні в Амстердамі, після підписання документів про продовження роботи спільної слідчої групи (Joint Investigation Team) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 і її поновлення, JIT провела перше засідання в новому складі. Всі сторони підтвердили свою повну готовність до співпраці.

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Новини України Володимир ЗеленськийМН17
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