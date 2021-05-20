Прес-конференція Зеленського: онлайн

11:00 Біля ДП "Антонов" вже зібралася черга з журналістів. Вони чекають, коли можна буде зайти на територію проведення прес-конференції.

Фото РБК-Україна

Час і місце проведення

Велика прес-конференція Володимира Зеленського організована в Києві на ДП "Антонов" по вул. Академіка Туполєва, 1. Початок - о 12:00. Журналісти можуть потрапити на територію заводу з 10:30 при наявності акредитації.

Зустріч приурочена до дати інавгурації президента. У 2019 році 20 травня Володимир Зеленський вступив на посаду глави держави.

Пряма трансляція заходу буде доступна на офіційних сторінках Офісу президента в соціальних мережах на українській, англійській мовах і з сурдоперекладом.

Зеленський відзвітує про підсумки двох років роботи

Зустріч Володимира Зеленського з представниками ЗМІ присвячена досягнутим результатам дворічної роботи на посаді. Крім того, планується обговорення ключових рішень і напрямків діяльності президента на третій рік його каденції.

Як пояснили в Офісі президента напередодні прес-конференції, "Зеленський хоче, щоб суспільство розуміло мотиви прийняття тих чи інших державних рішень і знало, чого очікувати від державних інститутів".

Число учасників конференції можуть обмежити

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Володимир Зеленський регулярно спілкується з журналістами на офіційних заходах і під час поїздок, проте ця зустріч пройде в "більш широкому форматі".

При цьому через карантин під час прес-конференції будуть передбачені всі необхідні протиепідемічні заходи. Так, можливе обмеження допуску журналістів для участі у заході.

Прес-конференція 2020 в умовах карантину

У минулому році Володимир Зеленський спілкувався зі ЗМІ також 20 травня. Прес-конференція пройшла в парковій зоні Маріїнського палацу під відкритим небом.

Початковим планам проведення зустрічі президента з журналістами в квітні завадив жорсткий локдаун. Її перенесли на травень, а замість презентували фільм "Рік президентства Зеленського".

Однак і після ослаблення карантину в прес-конференції змогло взяти участь тільки обмежене число журналістів. Деяким представникам новинних видань відмовили в акредитації.

Президент відповів на питання про мінські переговори, ситуацію на Донбасі, прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Також були порушені теми великої приватизації підприємств, кадрові призначення в уряді. Зеленський розповів про можливість балотуватися на другий термін.