Зеленский дал важные поручения по оружию и энергетике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президент Владимира Зеленского.

"Прошлись сегодня и вопросами защиты нашей энергетики - конкретных объектов от конкретных угроз. Сейчас нужно объединить два процесса: защиту энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством, а также уже время начинать подготовку и к следующему отопительному сезону", - подчеркнул Зеленский. .

Он пояснил, что задача очевидна, а именно Украина должна сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы - от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строительств и поставок - все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе.

"От правительства и Воздушных сил к энергокомпаниям и местным службам. Благодарю всех, кто относится к своей работе действительно добросовестно", - сказал глава государства.

Поручение по оружию

"По итогам разговора на Ставке я поручил премьер-министру, министру обороны, министру иностранных дел, главкому, каждому на их уровне, работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия - реализацию пакетов и договоренностей. Оперативность важна. Содержание пакетов есть, я на сегодняшний день не вижу проблем с этим", - сказал президент.

Он также поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов за решение о помощи Украине.

"Но скорость поставки и реализация решений - это то, с чем также не должно быть никаких проблем. Ожидаем оружие в Украине - для наших воинов", - подчеркнул он.