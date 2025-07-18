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Зеленский дал первые поручения Умерову на новой должности: что от него требуется

Украина, Пятница 18 июля 2025 11:43
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Зеленский дал первые поручения Умерову на новой должности: что от него требуется Фото: украинский президент Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский дал первые поручения Рустему Умерову после его назначения в Совет нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента и Умерова.

Умеров отметил, что сегодня, 18 июля, президент Украины подписал указ о его назначении секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

После чего состоялась их встреча во время которой они обсудили дальнейшую работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также определили персональные задачи Умерова в оборонной и переговорной сферах.

В общем Зеленский определил три основные задачи для нового секретаря СНБО. Первой из них является - продолжение работы с партнерами по договоренностям по оружию.

"Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнеров", - отметил глава Украины.

Он также отметил, что Умерову нужно будет проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки.

"Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины", - пояснил Зеленский.

И на конец сообщил, что Умерову стоит активизировать переговорный трек. Как отметил глава Украины, сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле, однако нужно больше динамики в этом процессе.

Планы Умерова в должности

Между тем Умеров сообщил, что в ближайшее время будет проведен аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего, после чего президент получит дальнейший план действий.

Новый секретарь СНБО также планирует продолжить координировать все поставки вооружения, совместные производства и партнерства, включая наиболее чувствительные направления.

"Остаюсь в постоянном диалоге с нашими международными партнерами. Особенно, что касается дискретных договоренностей, которые остаются критически важными для нашей обороноспособности", - отметил он.

Умеров также подчеркнул, что планирует возобновить полноценную работу технологической ставки, чтобы ускорить технологическую модернизацию фронта.

И напоследок рассказал о планах относительно переговорного трека.

"Украина последовательно выступает за справедливый мир - и мы работаем над тем, чтобы он был достигнут в тесной координации с союзниками. Мир благодаря силе. Спасибо президенту за доверие. Имею честь служить Украине", - подытожил он.

Перестановки в Кабмине

Напомним, что сегодня, 18 июля, Зеленский издал указ об увольнении Александра Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом следующим указом президент назначил на эту должность Умерова.

Таким образом Умеров стал пятнадцатым секретарем СНБО.

Заметим, что перестановки в Кабинете министров продолжаются еще с 16 июля, когда Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего правительства.

За день до этого сам президент Зеленский объявил о необходимости обновления исполнительной власти и предложил кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра.

Вчера парламент таки поддержал назначение Свириденко главой правительства и утвердил новый состав Кабмина.

Согласно нынешним изменениям, Шмыгаль отныне возглавляет Министерство обороны.

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Владимир Зеленский СНБО Рустем Умеров
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