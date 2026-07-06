Зеленский дал поручение разведке и СБУ после удара России по Вишневому

Глава государства отметил, что из-за российского удара сейчас тяжелая ситуация в Вишневом, там была повторная детонация.

Каждые полчаса о спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров президенту докладывает министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом", - отметил Зеленский.

Обстрел Вишневого

Напомним, сегодня, 6 июля, ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Враг применил большое количество баллистических и крылатых ракет, они атаковали Киев и область.

Одной из целей врага стал город Вишневое Киевской области. После "прилета" там началась повторная детонация. В результате атаки было уничтожено пять улиц.

Местных жителей предупредили, что качество воздуха резко ухудшилось. Уровень загрязнение определили как "красный".